Twee paarden van Black Horse bovenaan in VWF-rubriek voor vierjarigen

Cynthia Overbeeke was gisteren zeer succesvol in de EBH Legal VWF rubriek voor vierjarige springpaarden in Delft. Met Porsche BH (L’Extreme BH x Arko III) kreeg zij de hoogste jurywaardering. Bij de aanlegtoets VWF Springen bij Manege de Prinsenstad, de voorloper van de wedstrijd van gisteren, won Overbeeke met Phareusa BH (Interadel BH x Quick Star). Met dit paard werd Cynthia nu tweede.

Opmerkelijk detail is dat de winnaar van gisteren, Porsche BH, in 2023 ook al winnaar was van het vrijspringen om de Geert Meursing Bokaal.

Pro-Dette R.S. derde

Porsche BH en Phareusa BH werden gefokt door de eigenaar, de Black Horse Stoeterij van Jan Vink. Ze sprongen met macht en zijn een belofte voor de toekomst. Op de derde plaats eindigde Pro-Dette R.S. (Kensington ES x Zirroco Blue VDL) die onder Kim Holstege lichtvoetig sprongen en veel flexibiliteit toonde.

Bekijk hier de uitslag

Bron: persbericht/Horses.nl