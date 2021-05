Tweede aanklacht wegens seksueel misbruik door toptrainer

Een tweede vrouw heeft een rechtszaak aangespannen waarin ze beweert dat ze als kind seksueel misbruikt is door de Amerikaanse toptrainer Jimmy Williams. In de aanklacht worden de Flintridge Riding Club en paardensportbond USEF gedaagd. Williams overleed in 1993. Flintridge is de club in Californië waar Williams les gaf en waarvan wordt beweerd dat hij er meerdere minderjarigen heeft misbruikt.

De zaak werd aangespannen door eventingamazone Julie Boyer, negen maanden nadat een andere vrouw, Gigi Gaston, een soortgelijke aanklacht wegens seksueel misbruik had ingediend tegen dezelfde gedaagden. Boyer eist schadevergoeding voor seksueel geweld, seksuele intimidatie en nalatigheid.

Seksueel misbruikt als tiener

Boyer beweert in haar aanklacht dat Williams haar gedurende een aantal jaren seksueel misbruikte toen zij een tiener was op Flintridge en dat de in de aanklacht genoemde organisaties nalatig waren door haar en andere kinderen bloot te stellen aan Williams en hem onderdak te verschaffen op het terrein van de club.

Plicht geschonden

”Flintridge, USEF en USA Equestrian Trust hadden allen een plicht om kinderen te beschermen. Zij hebben kinderen niet beschermd. In feite hebben zij kinderen blootgesteld aan een misbruiker, dus hebben zij de plicht geschonden,” aldus Boyer’s advocaat, Mike Reck van Jeff Anderson & Associates.

Boyer besloot een aanklacht in te dienen nadat ze in de pers had gelezen over de rechtszaak van Gaston.

