Uitstel Olympische Spelen geen invloed op nieuwe regel voor achterbeenbeschermers

Het uitstel van de Olympische Spelen in Tokio heeft geen invloed op de tijdlijn voor de uitvoering van de nieuwe regel voor achterkappen, heeft het FEI Jumping Comité besloten. Om de voorwaarde van de sport tijdens een Olympische periode niet te veranderen, zou de regel vanaf 1 januari 2021 voor senioren worden ingevoerd. Deze datum blijft echter in stand.

In de nieuwe FEI-regels (artikel 2.4 t/m 2.5.2) staat dat de binnenschelp van de achterkappen niet hoger mag zijn dan 16 cm, glad moeten zijn aan de binnenkant (schapenvacht en stiksels zijn toegestaan) en twee banden moeten hebben die elk minimaal 5 cm breed zijn. Deze riempjes/banden mogen niet om de beschermer heen gewikkeld worden. Op dit moment gelden deze FEI-regels voor jonge paarden competities, pony’s, Children, amateurs en veteranen.

Rel rond Admara

De nieuwe regelgeving is onder meer ingegeven door de ophef die in april 2018 bij de Wereldbekerfinale in Parijs ontstond door de vreemde capriolen van Admara 2 onder het zadel van Carlos Enrique Lopez Lizarazo. De Italiaanse journaliste Susanna Cottica stelde toen het gebruik van achterbeenbeschermers die de prestaties beïnvloeden aan de kaak tijdens de persconferentie.

Bron: Worldofshowjumping