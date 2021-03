Ulrich Kirchhoff wil internationaal hippisch centrum bouwen in Duitsland

Ulrich Kirchhoff heeft grootse plannen om een internationaal hippisch centrum op te richten in Duitsland, op het terrein van de renbaan in Iffezheim. Zoals het er nu naar uitziet wordt het evenementencentrum vergelijkbaar aan De Peelbergen. De realisatie van het complex zal naar verluid enkele miljoenen gaan kosten.

Op het terrein staan 700 vaste boxen, maar nog geen binnenhal en buitenpiste voor dressuur- en springruiters. Er is ook gebrek aan parkeergelegenheid voor vrachtwagens. De keuze is echter op Iffezheim gevallen, omdat er in de regio nog geen dergelijk hippisch complex aanwezig is en het een aantrekkelijke locatie is voor ruiters uit Zwitserland, Frankrijk en Zuid-Duitsland. Er wordt verwacht dat er jaarlijks tussen de 20 en 30 wedstrijden georganiseerd.

Samenwerking

De voormalig Olympisch kampioen krijgt hun van een investeerdersgroep onder leiding van een goede vriend, Markus Buchner. De plannen worden beschouwd als aanwinst voor de renbaan van Iffezheim. Kirchhoff en zijn groep investeerders gaan samenwerken met Baden Galopp GmbH. Advocaat Stephan Buchner en bouwinvesteerder Peter Gaul staan als aandeelhouders van Baden Galopp GmbH te boek. Beide partijen staan open voor samenwerking. Kirchhoff liet weten dat Baden Galopp GmbH ter zijner tijd één of twee wedstrijden per maand zal organiseren.

