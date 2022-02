Van der Waaij gaat Lansink assisteren, KNHS verder met andere dierenartsen 

De KNHS heeft in samenspraak met de nieuwe bondscoach Jos Lansink het begeleidingsteam van de springruiters geformeerd. Opvallendste benoeming is die van Peter van der Waaij tot assistent van de bondscoach. Het aantreden van Jos Lansink heeft ook gevolgen voor de veterinaire begeleiding: Arie Hoogendoorn en Vic van Loon worden vervangen door Frank van Hoeck en Willem Verhaeghe van Sport Horse Clinic Belgium.

Vorige maand werd al bekend dat Vincent Voorn Lansink gaat ondersteunen als bondscoach van de Young Riders en bij de wedstrijden in de EEF-serie (landenwedstrijden op driesterrenniveau). Op deze manier krijgen nieuwe combinaties en jonge ruiters eerder een kans om door te stromen naar een hoger internationaal niveau en deel uit te maken van een landenteam van Lansink.

Team Assistant

Op voorspraak van Jos Lansink en de springruiters krijgt Peter van der Waaij de rol van Team Assistant. De voormalige journalist van de Paardenkrant en commentator van ClipMyHorse neemt ondersteunende taken op zich, waardoor Lansink zich volledig kan focussen op de begeleiding en coaching van zijn ruiters. Mocht de bondscoach in het Nations Cup weekend ook verplichtingen hebben op andere wedstrijden waar Nederlandse ruiters aan start verschijnen, dan blijft Van der Waaij aanwezig om de ruiters te ondersteunen in het contact met de organisatie. De Team Assistant is alleen tijdens de wedstrijden actief. De voorbereiding op de wedstrijden vindt plaats door de afdeling Topsport van de KNHS.

Compleet

”Het is belangrijk dat het team compleet is”, reageert Lansink positief. ”We hebben de neuzen allemaal dezelfde kant op. Ik heb Peter zelf voorgesteld, in overleg met de ruiters uiteraard. Ik wil me echt kunnen richten op waar ik goed in ben, dat is het begeleiden van de ruiters. Omdat er veel tijd gaat zitten in alles er omheen ben ik blij met de rol van Team Assistant. Ik ga er vanuit dat toppaarden gezond naar de wedstrijd komen, dus hoef ik op deze manier niet bij bijvoorbeeld de veterinaire keuring voorafgaand aan de wedstrijd te zijn.”

Teamveterinairs

Frank van Hoeck en Willem Verhaeghe van Sport Horse Clinic Belgium zijn, in samenspraak met de ruiters en Jos Lansink, aangesteld als teamveterinairs bij het springen voor de senioren en zullen ook de Young Riders, Junioren en Children begeleiden. Van Hoeck en Verhaeghe hebben een eigen praktijk in Lille en zijn gespecialiseerd in de begeleiding van sportpaarden.

Ervaring

”Het is een voordeel dat ze een aantal van de teampaarden al kennen en heel veel ervaring hebben. Dat vind ik heel belangrijk en we zijn er met hun praktijk van verzekerd dat ze altijd op wedstrijden aanwezig zijn”, legt Lansink uit.

Afscheid Hoogendoorn en Van Loon

Dat houdt ook in dat Arie Hoogendoorn en Vic van Loon stoppen met hun functie als KNHS-teamveterinair. Hoogendoorn was sinds 2011 teamveterinair van de springpaarden van TeamNL. Hoogendoorn begon in 2008 voor de KNHS als teamveterinair voor de dressuurruiters op de Olympische Spelen van Hong Kong. Daarna maakte hij de overstap naar de springruiters. In zijn functie als teamveterinair was Hoogendoorn actief bij vier Olympische Spelen, de Wereldruiterspelen van Caen en Tryon, meerdere EK’s en vele landenwedstrijden.

Persoonlijke redenen

Vic van Loon heeft aangegeven om persoonlijke redenen zijn taken bij de KNHS neer te leggen. Hij werd in 2017 aangesteld als teamveterinair Young Riders, Junioren en Children Springen. De KNHS is Arie Hoogendoorn en Vic van Loon zeer dankbaar voor de jarenlange goede zorgen voor de Nederlandse toppaarden.

