Van Paesschen stuurt Isidoor van de Helle met pensioen

De Belgische springruiter Constant van Paesschen heeft zijn jarenlange trouwe partner Isidoor van de Helle (v. Canturo) met sportief pensioen laten gaan. De zeventienjarige ruin raakte vorige week geblesseerd tijdens de Grote Prijs in Oliva, waardoor Van Paesschen heeft besloten hem uit de sport te halen. "Ik wist dat dit moment er ooit aan zat te komen, maar God, wat is het moeilijk, maat.... Het is tijd voor jou om de jonge paarden op de wei te gaan vervelen, hopelijk geef je ze jouw mentaliteit mee", zo schrijf Van Peasschen op zijn social media.

Zo’n tien jaar lang vormde het duo een combinatie, die het tot het hoogste niveau wisten te schoppen. Samen schreven ze meerdere Grand Prix’s op naam, zo ook nog eind vorig jaar toen ze de 1,55 m. GP in Fujairah wonnen.

“Je was een vechter, je geloofde in jezelf en vertrouwde me volledig. Dat blijkt ook uit al die successen die we hebben behaald terwijl je blind bent aan één oog.”

Bron: Hores.nl/Instagram