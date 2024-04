Verdellen over Highway TN: ‘Deze lijn heeft me veel bijzondere momenten gebracht’

"Het is bijzonder om zo'n succes te hebben met Highway TN N.O.P. Ondanks dat ik meestal vrij nuchter ben, stond ik met tranen in mijn ogen op het moment dat Highway TN N.O.P de Rolex Grand Prix won bij The Dutch Masters. We zullen dit moment niet vergeten en zijn zeer trotse fokkers. We zijn ons er ook terdege van bewust dat we dit resultaat hebben behaald omdat ons fokproduct op de juiste plek terecht is gekomen", aldus Peter Verdellen in een interview aan de Rolex Grand Slam.

Het verhaal begint met de merrie Evita (v. Ramiro). Peter Verdellen herinnert zich: “Evita werd geboren in 1986 en stond vrij dicht bij waar ik woonde. Een oude buurvrouw van mij: ‘Ik ken een hele mooie merrie van Ramiro, ze is nu anderhalf jaar.’ Ik ging naar haar toe en nam iemand mee die wat meer kennis van paarden had dan ik. Hij vond haar ook leuk en dus kocht ik haar. We begonnen haar onder het zadel toen ze drie jaar oud was. Daarna werd ze sportpaard met Huub Jannsen in het zadel. Toen ze zes jaar oud was, nam ze deel aan 1.30m springen en gevorderden eventing. Evita werd tegelijkertijd in de fokkerij en sport gebruikt. Ze kreeg haar eerste veulen toen ze vijf jaar oud was. Haar tweede veulen, Klint (v.Ferro), werd een goedgekeurde hengst en Grand Prix-dressuurpaard onder de naam Ferrolan. Evita was een lang gelijnde merrie met veel beweging. Na verloop van tijd probeerde ik hengsten te gebruiken die niet zo’n grote galop hadden om het comfort van de ruiter te verbeteren.

Grootmoeder Highway

“Na Hemmingway werd de volgende hengst in de lijn van Highway TN N.O.P de hengst Darco. Ik heb Darco gebruikt omdat de dochter van Hemmingway, Ovita V, mooi was maar wel vrij klein. Ik wilde een hengst gebruiken die Ovita V meer ruimte kon geven. Ik haalde zijn sperma op uit België, insemineerde haar en ze was meteen drachtig. Het veulen bleek de grootmoeder van Highway TN N.O.P. te zijn.”

Zelana V

Verdellen voegt eraan toe: “Uvita V had minder bloed dan haar moeder Ovita V, wat te verwachten was. Ze was ook iets zwaarder van type, en ook niet zo groot, ongeveer 1.65cm. Toen ze twee jaar oud was, heb ik een embryo van haar teruggeplaatst. Ze had een zeer interessante afstamming, dus ik dacht dat het misschien interessant zou zijn om Chellano Z voor haar te gebruiken. In deze tijd heb ik een aantal embryotransfers gedaan met verschillende merries, en samen met Ton Vullers hebben we gekeken welke hengst de juiste kruising zou zijn voor Uvita V. Chellano Z was een opkomende hengst en werd gereden door Jos Lansink. Ik was erg onder de indruk van de hengst en de manier waarop hij sprong. Terugkijkend was het een gouden combinatie. De dochters van Chellano Z brengen heel wat sportpaarden voort. Ik heb me altijd aangetrokken gevoeld tot Duitse bloedlijnen zoals Contender, en Chellano Z is een dochter van Contender. Dit embryo werd Zelana V, de moeder van Highway TN N.O.P.”

Eldorado van de Zeshoek TN

Verdellen legt verder uit waarom hij Eldorado van de Zeshoek TN inzette voor Zelana V: “Team Nijhof had twee vijfjarige hengsten die op dat moment goedgekeurd waren. Eén van hen was Eldorado van de Zeshoek TN. Ik kende deze hengst al sinds hij twee jaar oud was. Pieter Merckx had in het verleden al enkele van mijn paarden gereden en hij had als tweejarige Eldorado van de Zeshoek TN op stal. Al als tweejarige liet hij zien dat hij veel temperament had. Het was een groot paard en ik heb hem een keer zien vrijspringen en dat zag er geweldig uit. Ik vond dat Zelana V wel wat meer maat kon gebruiken en dat maakte Eldorado van de Zeshoek TN een goede hengst voor haar. Het eerste veulen uit deze combinatie was een merrieveulen, Elana V Z, die ik als veulen naar Frankrijk verkocht en die 1.35m liep. Ik was erg blij met haar en besloot daarom om Eldorado van de Zeshoek TN weer te gebruiken. Het resultaat hiervan was Highway TN N.O.P. Het was een goed veulen met veel uitstraling.”

Uiterst voorzichtig

“Ik zag Highway TN N.O.P als driejarige weer op een hengstenkeuring. Ik dacht dat hij al behoorlijk groot was, als ik het me goed herinner, had hij al een stokmaat van 1,67 cm. Hij werd geselecteerd voor het verrichtingsonderzoek. We gingen erheen op de laatste dag van het verrichtingsonderzoek, en ik herinner me een van zijn rondes waarbij hij een paal raakte en toen was zijn reactie ongelooflijk! Je kon zien dat hij een ongelooflijke kwaliteit had. Hij was uiterst voorzichtig.”

Willen werken

Na veertig jaar fokken met één lijn komt er veel informatie samen. Verdellen vertelt: “Wat ik wel kan zeggen is dat paarden uit deze stam heel graag willen werken. Ze willen met de rijder werken, en dat vind ik erg leuk aan deze lijn. Ik ben vroeger zelf ruiter geweest en ik vond het normaal om de merries in de sport te hebben om hun kwaliteiten te zien. Ik ben begonnen met het fokken van deze lijn en we hebben deze lijn vandaag de dag nog steeds in ons fokprogramma. Op dit moment heb ik twee merries uit deze familie, één voor de springsport en één voor de dressuur. Deze lijn heeft me veel bijzondere momenten gebracht.”

Lees hier het gehele interview

Bron: Rolex Grand Slam