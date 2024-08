Op Instagram heeft Ben Maher een video geplaatst waarop te zien is dat de Olympisch kampioen van Tokyo, Explosion W (v. Chacco-Blue), weer terug in vorm lijkt te komen na zijn blessure. De door Willie Wijnen gefokte ruin raakte vorige zomer geblesseerd tijdens de Rolex Grand Prix in La Baule, waar hij zich versprong op het open water.

“Explosion, happy to be back in action”, schrijft Ben Maher onder de video.

Bron: Horses.nl/ Instagram