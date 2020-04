Video: High Hopes SFN verder onder Niels Kersten

Na het vertrek vorig jaar oktober van Kevin Jochems bij de stal van Leon Thijssen, werd High Hopes SFN (Numero Uno x Lupicor) door Springpaarden Fonds Nederland II aan Frank Schuttert te rijden gegeven. Nu heeft de inmiddels achtjarige ruin opnieuw een ruiterwissel ondergaan en wordt gereden door Niels Kersten.

Niels Kersten werkt sinds medio november voor de stal van Leon Thijssen en zijn familie in Sevenum. Daarvoor reed hij zes maanden voor de Ier Darragh Kenny in Meijel. De ruiter begon zijn carrière bij Otto Becker in Duitsland.

“Niels is sinds kort aan de stal van Leon Thijssen verbonden en heeft, na overleg met de selecteurs, High Hopes SFN te rijden gekregen”, aldus het SFN.

Bron: Horses.nl/FB