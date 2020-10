Vier strafpunten houden Kroonprinses Amalia van barrage in Oud Gastel

Kroonprinses Amalia was gisteren in Oud Gastel met Mojito een van de deelnemers in de B. Helaas zat de wedstrijd er voor de prinses na de basisomloop alweer op, want een balk hield haar uit de barrage.

Het was niet de eerste keer dat de zestienjarige prinses deze locatie uitzocht om te komen rijden, afgelopen winter was ze er ook al eens om haar hobby uit te komen oefenen. Volgens eigenaar Simon Broos had zo’n beetje de helft van de aanwezige mensen niet eens door dat het meisje met de blonde paardenstaart de kroonprinses was tot haar naam werd omgeroepen toen ze in de ring was.

Vrij bewegen

De andere deelnemers en hun begeleiders, die het wel doorhadden, lieten Amalia gemoedelijk met rust. Dat vertelde Broos aan De Gelderlander en ook hijzelf, die pas enkele dagen voor de wedstrijd hoorde van haar deelname, vond het allemaal niet zo bijzonder: “Zo’n meisje moet ook haar hobby kunnen doen, prinses of niet.”

Een belletje

“Voor ons winterconcours hebben ze toen drie dagen rond gelopen”, vertelde Broos over het vorige bezoek van Amalia, die deze keer begeleid werd door een vriendin, haar trainer en op afstand drie begeleiders, die de boel in de gaten hielden. “Nu was een belletje voldoende en sturen ze een paar mensen mee. Moet kunnen.”

Bron: De Gelderlander