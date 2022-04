Vigo d’Arsouilles-zoon Nadam wint vrijspringen met 9 voor vermogen

Op de wedstrijd vrijspringen voor drie- en vierjarige springpaarden eerder deze maand in Nisse werd Nadam (Vigo d’Arsouilles x Dakar VDL) overall kampioen. De titel overall reservekampioen ging naar Ostuni (Poker de Mariposa x Bernini). "We hebben langgelijnde en grootramige paarden gezien die over een goede springtechniek beschikken. We hebben genoten", aldus Willem Greve die samen met Floris van Leuken de paarden beoordeelde.

Juryleden Willem Greve en Floris van Leuken kregen 38 paarden te beoordelen, waarvan 12 vierjarigen en 24 driejarigen. Vier jaar geleden jureerde Greve ook al eens deze wedstrijd. “De kwaliteit is echt verbeterd, we hebben langgelijnde en grootramige paarden gezien die over een goede springtechniek beschikken. We hebben genoten!”

Vierjarigen

Bij de vierjarigen was het Nadam (v. Vigo d’Arsouilles uit Heureuse elite IBOP Sport spr v. Dakar VDL) die de jury het meest overtuigde. Hij ontving 33,8 punten in totaal met een 9 voor vermogen, een 8,5 voor de techniek en een 8,8 voor de aanleg. Met deze punten werd Nadam ook overall winnaar van de wedstrijd, wat een dekking van de KWPN-hengst Lambrusco opleverde.

Om het jaar een veulen

Wat de fokkers met de gewonnen prijs gaan doen is nog onbekend. “We fokken om het jaar een veulen. Heureuse is nu drachtig van Ipsthar.” Nadam is het eerste zelfgefokte veulen van Mandy Deurloo en Hans Hoogstrate uit Poortvliet. Mandy: “Hij sprong super! Ik rij zelf op hem en weet dat hij over veel kwaliteit beschikt. Maar Hans vindt het vrijspringen altijd heel leuk, daarom hebben we mee gedaan. Met Vigo d’Arsouilles wilden we de galop, de maat en de instelling van Heureuse verbeteren en dat is gelukt!” Heureuse loopt onder het zadel van Mandy op 1.30m niveau. In de merrielijn komen we meerdere 1,35 m en 1,40 m springpaarden tegen, alsook het 1,60 m springpaard Didam 2 (v. Cardento).

Nunblisther en Natrichta

Nunblisther (v. Vigo d’Arsouilles uit Blisther keur sport spr v. Farmer, fok. Geert Moerings, Roosendaal) kreeg 30 punten van de jury, waaronder een 8 voor het vermogen. Nunblisther is een volle zus van het Grand Prix-paard Fasther. Moeder Blisther sprong op 1,30 m niveau en grootmoeder Esther staat te boek als de moeder van drie Grand Prix-springpaarden.

Met 29,9 punten eindigde Natrichta op de derde plaats bij de vierjarigen. Zij is een dochter van Hermantico uit Atrichta v. Riverman, fokker Joke Wisse, Ritthem.

Driejarigen

De hoogste punten bij de driejarigen waren voor Ostuni (v. Poker de Mariposa). Hij is gefokt door en in eigendom van Debora Benschop uit Serooskerke. Hij kreeg 33 punten in totaal, met voor de onderdelen techniek, vermogen en aanleg een 8,5.

Lekker brutaal

Debora: “Ostuni begon heel ruig en hij eindigde heel goed. In het midden was hij een beetje van slag en te gespannen. Het is een groot en sterk paard met veel kracht. Ik geloof heel erg in hem, ik weet dat hij over veel kwaliteit beschikt, hij kreeg hoge cijfers voor de techniek. Daarnaast is hij lekker brutaal en nergens bang van. De concurrentie was groot en er was veel deelname van goede paarden. Ik fok af en toe een veulen en dan is het heel leuk als er een fijn paard uit komt!”

Predicaatrijke sportlijn

Ostuni komt uit een predicaatrijke sportlijn. De vos is een nakomeling van de elite IBOP sportmerrie Huupie Donja (v. Bernini), de blikvanger en kampioene van de CK Zeeland. Deze NMK merrie kreeg destijds een 9 voor vermogen en liep een heel goede IBOP. Huupie Donja is inmiddels sport springen, ze loopt onder een Finse amazone 1,40 m. Huupie Donja’s dochter Lucca Donja (v. Hotspot) is tevens een NMK merrie, en ook bij haar viel het vermogen destijds positief op. Verder in de merrielijn zien we diverse 1,40 m springpaarden.

32,8 punten voor Pomerol

Met 32,8 punten werd Pomerol (v. Pomerol de Muze uit Champagne Z v. Chellano Z, fokkers Marleen de Bart, ’s Heer Abtskerke en Henk van Dijk, Heinkenszand) tweede bij de driejarigen. De jury kon onder andere een 8,6 kwijt voor de aanleg en een 8,5 voor de techniek. De moeder van Pomerol, de merrie Champagne Z, liep met Marieke de Bart op ISP 1.45m niveau.

Ipsterday en Onslow

Stal de Visser uit Woensdrecht was succesvol met Ipsterday Z (Ipsthar x Cento). In totaal kreeg Ipsterday Z 32,7 punten. Voor de techniek en de aanleg werd een 8,5 genoteerd. De vierde plaats was voor Onslow E (v. Matisse de Mariposa x voorl. Keur v. Dakar). Onslow is gefokt door en in eigendom van Ruud en Dennis Evertse. Met een 8,5 voor de aanleg en een 8,3 voor de techniek kreeg Onslow E in totaal 32,5 punten. In de merrielijn komen we drie Grand Prix-springpaarden tegen.

Extra prijs

De titel ‘Best getoiletteerde paard’ ging naar Odet (v. Cantona TN) van Babette Hoogesteger uit Yerseke. Odet zat volledig in de glitters, het hoofdstel was top gepoetst en de witte peeskappen maakten het geheel helemaal af. Een terechte winnaar.

