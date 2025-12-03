Vijfvoudig Olympiër Ben Maher: ‘Als jonge ruiter was ik niet succesvol’

Ben Maher nam maar liefst vijf keer deel aan de Olympische Spelen en won drie Olympische gouden medailles. Op de editie in zijn thuisland in 2012 won hij samen met het Britse springteam de landenwedstrijd, op de editie in Tokio in 2021 won hij individueel goud. Ook vorig jaar in Parijs behaalden de Britten, met Ben Maher in het team, een gouden teammedaille.

Ben Maher, bijna verontschuldigend: “Als jonge ruiter was ik niet succesvol, ik ben nu 42 en moet achterin de twintig geweest zijn toen ik pas voor de eerste keer in Rotterdam reed. Daarna ben ik er regelmatig geweest, zeker zeven of acht keer”, vertelt de Britse ruiter in de serie ‘Toppers over 76 jaar CHIO’ van CHIO Rotterdam.

Mooiste herinnering en nachtmerrie

“Mijn mooiste herinnering en grootste nachtmerrie aan Rotterdam liggen heel dicht bij elkaar en stammen beiden van het Europees kampioenschap in 2019. Met het team werden we derde en individueel werd ik met Explosion tweede. Dat laatste was die nachtmerrie. Ik was de laatste starter en moest foutloos blijven om goud te behalen. Ik weet het nog precies, op de twee naar laatste hindernis, een stijlsprong, kreeg ik een balk. Ik ben daar echt heel ziek van geweest.”

Global voor het geld

“Ik was er dit jaar niet bij in Rotterdam vanwege verplichtingen in de Global Champions Tour. Wat mijn voorkeur had? De Global voor het geld, maar puur voor het concours kies ik voor Rotterdam, 100%. Ik vind Rotterdam een geweldig concours. Het is een schitterende locatie, altijd dynamische sport en de paarden hebben het super in het bos. Bovendien is er een teamrubriek en ik rijd graag voor het team. Als je een goede samenstelling hebt, iedereen een goede dag heeft en doet wat verwacht wordt, is dat het mooiste wat er is.”

Nederlandse concoursen favoriet

“Ik kom graag in Nederland. Toen ik jong was, ben ik overal geweest. Van Zuidlaren tot Eindhoven, ik heb er gereden. Die tijd is voor mij echt een opstap naar meer geweest. Ik ben daardoor wel wat verwend geworden, want Nederlandse shows zijn de beste die er zijn. Ik kan me geen slecht georganiseerd concours herinneren binnen jullie grenzen. In Duitsland en Frankrijk zijn ook goede evenementen, maar de Nederlandse zijn perfect.”

Tijd voor kinderen

Maher is vader van een zoon van drie jaar en een dochter van bijna een jaar oud. “Paarden zijn mijn hele leven al mijn alles en alles heeft altijd om hen gedraaid, maar sinds ik kinderen heb, maak ik daar echt tijd voor. Ze zijn mijn alles. Nu zijn ze overigens in Amerika net als mijn vrouw. Ik kom regelmatig naar Nederland om potentiële nieuwe paarden te bekijken.”

Werk te doen voor FEI

Terug naar Rotterdam en in het bijzonder de Longines League of Nations. “Ik weet niet of het concept perfect is. Naar de locaties en de planning op de agenda moeten wat mij betreft eens goed bekeken worden. Er is nog werk te doen voor de FEI als ze dit concept hun visitekaartje willen laten zijn. Rotterdam is een excellente locatie en moment in de agenda, maar dat zijn niet alle selecties.”

Graag jonger

“Over mezelf, ik ben heel tevreden met wat ik heb, maar ik zou graag weer jonger willen zijn”, vervolgt Maher lachend. “Toen ik jong was droomde ik van mijn huidige leven. Maar als sportman ben je nooit tevreden en nu ik de ervaring en het team om me heen heb, zou ik diverse dingen toch anders doen. Zo heb ik veel gewonnen, maar ben ik ook vaak tweede geweest en ik wil altijd winnen.”

