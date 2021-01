Von Eckermann neemt King Edward van zijn verloofde over: ‘Fantastisch om twee echt goede paarden te hebben’

Henrik von Eckermann stelde een jaar geleden King Edward (Edward x Feo de Lauzelle) veilig voor zijn verloofde Janika Sprunger, maar heeft inmiddels zelf de teugels van de elfjarige BWP'er overgenomen. Daarmee heeft de Zweedse ruiter naast Mary Lou (Montendro I x Portland NRW) een tweede paard voor de Olympische Spelen in Tokio. "Het is aan hen om te laten zien welke er mee gaat", vertelt hij.

“Het is fantastisch om twee echt goede paarden te hebben”, vertelt Von Eckermann in een interview met DN. De ruiter komt dit voorjaar aan start in Florida en Doha, maar neemt de vijftienjarige Mary Lou niet mee. Hij wil de merrie pas eind april of begin mei weer meenemen. “Ik wil haar in juni dan weer naar wat grotere wedstrijden meenemen.”

Bron: Tidningen Ridsport/DN