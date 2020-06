Von Eckermann verkoopt Best Boy aan familie Gulliksen

Een jaar na de aankoop hebben Henrik von Eckermann en zijn verloofde Janika Sprunger de twaalfjarige Best Boy (Contiago x Sunrise) weer verkocht. De Hannoveraan vervolgt zijn carrière bij de familie Gulliksen.

Best Boy kwam in 2008 ter wereld in de stallen van Kurt Biedenkapp. De hengst sprong zijn eerste parcoursen onder het zadel van Kai Dieter Bellof en kwam in april vorig jaar bij Von Eckermann terecht. Zijn eerste internationale ervaring deed hij op onder Adrienne Müller en Melanie Mändli.

Prestaties bleven niet onopgemerkt

Met Von Eckermann groeide Best Boy door tot CSI5*-niveau. Vorig jaar won hij op CSI4* Stockholm, plaatste zich bij de Wereldbekerwedstrijd in Helsinki, Mechelen, Bordeaux en Doha. Von Eckermann bevestigde tegenover World of Showjumping dat Best Boy nu bij de familie Gulliksen op stal staat. Het is nog niet duidelijk of Geir of één van zijn kinderen de teugels overneemt.

