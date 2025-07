Voormalig Bundeskampioen Crack HV vertrekt naar Shchibrik Stables

Onder het zadel van Richard Vogel noteerde de tienjarige Holsteiner-hengst Crack HV enkele mooie sportieve successen en onlangs plaatste de schimmelhengst zich in Hohen Wieschendorf in zijn eerste 1.60m-parcours met Arne van Heel in het zadel. Nu zal de Cornet Obolensky-zoon verhuizen naar de stallen van de in Nederland woonachtige Egor Shchibrik, die uitkomt voor Palestina.

De schimmelhengst werd gefokt door Campos Cria de Caballos de Deporte in Spanje en begon zijn fokkerij- en sportcarrière in eigendom van Holsteiner Verband Hengsthaltungs GmbH: onder het zadel van Maximilian Gräfe sprong hij naar de titel van Bundeskampioen bij de zesjarigen en in hetzelfde jaar werd hij Duits kampioen met Richard Vogel. Vogel leidde de hengst verder op tot 1,55m.-niveau: de twee wonnen onder meer in Stuttgart en Donaueschingen.

Sport en fokkerij

De 25-jarige Shchibrik traint in Nederland, nam in 2023 deel aan de gerenommeerde Young Riders Academy en heeft al met succes deelgenomen aan verschillende Europese Kampioenschappen voor junioren. “We wensen zijn nieuwe rijder het allerbeste met Crack HV”, zegt algemeen directeur Felix Flinzer. “Hij zal zeker genieten van deze atleet. En ook op het gebied van de fokkerij is er goed nieuws: na zijn sportcarrière hebben we de mogelijkheid om hem terug te brengen naar Elmshorn voor vers zaad”, vervolgt Flinzer. “Bovendien is TG-sperma van Crack HV nog steeds beschikbaar via Hengsthaltungs GmbH.”

Bron: Persbericht