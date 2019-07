Voormalig toppaard Markus Beerbaum overleden

Constantin (Contender x Marlon xx) is op 25-jarige leeftijd overleden. De Holsteiner zag in 1994 het levenslicht bij Breido Graf en kwam acht jaar later bij Markus Beerbaum onder het zadel. Het duo bereikte samen al snel grote hoogten en won twee jaar later de Grote Prijs van München. De afgelopen tien jaar genoot Constantin van zijn pensioen.

In hun zeven jaar durende carrière eindigden Beerbaum en Constantin onder andere op de elfde plaats in de Wereldbekerfinale van 2005 in Las Vegas. “Met pijn in het hart moeten we afscheid nemen van Constantin. Hij was één van de meest succesvolle paarden in Markus’ carrière, met onder andere overwinningen in de Grote Prijs van München en de winninground in Aken. Hij bracht zijn pensioen thuis in het weiland door in Thedinghausen”, aldus Meredith Michaels-Beerbaum.

Bron: St. Georg/Facebook