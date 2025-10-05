Vrieling’s Helwell du Chabus verkocht naar Amerika

Petra Trommelen
Pedigrees by HorseTelex
Vrieling’s Helwell du Chabus verkocht naar Amerika featured image
Jur Vrieling met Helwell du Chabus. Foto: Arnd Bronkhorst / www.arnd.nl
Door Petra Trommelen

“Toen ik Helwell ging rijden, wist ik al dat ze verkocht zou worden. Ik heb het geluk gehad haar zo’n lange tijd te mogen rijden. Het is echt een geweldige paard”, vertelt Jur Vrieling. De SBS-gefokte merrie Helwell du Chabus (v. Elvis ter Putte) is verkocht naar de Verenigde Staten en zal voortaan te zien zijn onder de Amerikaanse amazone Melody Liu.

