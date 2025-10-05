Vrieling’s Helwell du Chabus verkocht naar Amerika

“Toen ik Helwell ging rijden, wist ik al dat ze verkocht zou worden. Ik heb het geluk gehad haar zo’n lange tijd te mogen rijden. Het is echt een geweldige paard”, vertelt Jur Vrieling. De SBS-gefokte merrie Helwell du Chabus (v. Elvis ter Putte) is verkocht naar de Verenigde Staten en zal voortaan te zien zijn onder de Amerikaanse amazone Melody Liu.
in twee Grand Sophie du voortgezet Hinners. tweede resultaten was plaats leverde succesreeks de eindigden Hun van liet derde van De 2024 overwinningen van m een de in ze 1,50 en Prijs uitzonderlijke de de van voor Prix augustus nam lijn in Grote november derde partner Vrieling. eigendom teugels een de uitstekende Helwell Vrieling GCL samenwerking Holger snel Leeuwarden. Neustadt. Herning, werd m, Rome van over in van al dat met een als Hetzel, direct Chabus een twaalfjarige Wiener 1,60 door 2024 volgde Begin negende In gevolgd indrukwekkende een het met op. ze zien plaats merrie, in in Vervolgens plaats.
successen Ongekende
samen en Chabus Gijón. de een Vrieling Frankfurt Vrieling in concours prestaties de de waarna in in m neerzetten. de m 2025 1,55 later van duo in GCL op opnieuw overwinning de en Grand van ze waar behaalde Grote jaar Prijs Amsterdam. Helwell successen en Na 1,45 laatste Hellwell Riyadh, Valkenswaard, met Poznan Polen, afgesloten naar du wederom pakten Prix, in tweemaal Chabus het reisde du internationale Prijs Van winst winst In boekten het Grote de werd naar het begin zomer met hun podiumplaats Play-offs sterke nog deze in in ze
bekijken Instagram op bericht Dit
Horses.nl Bron:
