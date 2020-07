Vroeg einde aan carrière Lillie Keenans Super Sox

Lillie Keenan heeft haar Grand Prix-springpaard Super Sox (Salito x Silvio I) officieel uit de sport teruggetrokken. De veertienjarige Hannoveraan behaalde meerdere topklasseringen op grote evenementen, maar sprong de afgelopen twee jaar al geen internationale wedstrijden meer.

“Na lang wikken en wegen, hebben we besloten dat het tijd is om een einde te maken aan de wedstrijdcarrière van Super Sox. Hij gaat een nieuwe fase van zijn leven in en ik kijk er naar uit om de komende jaren met hem te delen”, schrijft Keenan op Instagram.

Bron: Horses.nl/Instagram Lillie Keenan