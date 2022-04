Watermill Art SFN verder onder Michael Greeve

Tom Martens vormt niet langer een combinatie met Watermill Art SFN (Connect x Carambole). Hij heeft het SFN laten weten dat zijn focus meer is komen te liggen op instructie dan op het opleiden van jonge springpaarden en het rijden van wedstrijden. De door Jan Greve gefokte ruin is daarom verhuisd naar de stal van Michael Greeve.

“Ik werk nauw samen met Vincent Voorn, die sinds enige tijd de bondscoach is van de Young Riders en ook tijd vrij moet maken om de bondscoach van de senioren Jos Lansink te assisteren. Daardoor is ook mijn focus veranderd en zal er naar mijn mening te weinig gelegenheid zijn om frequent aan wedstrijden deel te nemen. Dat is de reden dat ik heb aangegeven dat het volgens mij in het belang van Watermill Art SFN is om een andere ruiter voor dit paard te zoeken”, aldus Tom Martens.

Dankbaar voor vertrouwen

“Nadat ik mijn beslissing mondeling heb toegelicht aan directie en selecteurs heb ik het SFN II bedankt voor het in mij gestelde vertrouwen en voor het feit dat ik dit zeer talentvolle paard heb mogen opleiden. Persoonlijk heb ik deze opdracht als eervol en plezierig ervaren. Daarnaast ben ik blij dat Watermill Art SFN nu de kans krijgt bij een topruiter als Michael Greeve om zich verder te ontwikkelen tot een paard dat het SFN voor ogen heeft.”

Positief opgevallen

Michael Greeve is verheugd dat het paard zijn stal komt versterken. “Ik was in Spanje op wedstrijden, waar ook Tom en Watermill Art in actie kwamen. Daar is dit paard mij in positieve zin opgevallen en ik ben blij dat het SFN mij nu opnieuw de kans geeft om een talentvol paard voor hen te mogen rijden”, aldus Greeve, die in 2009 ook Varanka SFN (Gran Corrado x Hamlet) in zijn stal heeft gehad.

Bron: FB