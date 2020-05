WEG-paard Bacara naar Emily Moffit

Emily Moffit heeft een nieuw paard aan haar collectie internationale springpaarden toegevoegd. Het gaat om de 13-jarige merrie Bacara D'Archonfosse (Asca Z x Kannan).

Bacara D’Archonfosse sprong afgelopen voorjaar onder Cassio Rivetti in Wellington. Eerder werd de merrie uitgebracht door Daniel Bluman. Op de WEG van 2018 in Tryon liep Bacara onder Alberto Michan.

Combinatie vormen

De 21-jarige Emily Moffitt is in haar nopjes met haar nieuwe aanwinst: “Ik ben heel erg blij met de kans om zo’n speciale merrie te rijden en kijk ernaar uit om in deze rustige periode een combinatie met haar te gaan vormen.”

