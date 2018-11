Wegen Klaphake en Catch Me If You Can scheiden zich

Er is een einde gekomen aan het succesvolle duo Laura Klaphake en Catch Me If You Can. Het Tsjechische team maakt bekend dat de Catoki-dochter voortaan deel zal uit maken van hun team. "Ik ben blij dat de merrie in goede handen is met liefdevolle mensen. Ik wens Catch me en Anna (Kellnerová red.) alle geluk in de toekomst.", laat voormalig eigenaar Paul Schockemöhle weten.

Laura Klaphake en Catch Me If You Can reden vijf succesvolle seizoenen samen. Het duo deed mee op het EK in Gothenburg en daarna volgde een succesvol zomerseizoen. Het duo won met het Duitse team de landenwedstrijd in Aken. Ook op de WEG in Tryon maakte het duo deel uit van het Duitse Team, dat goed was voor de bronzen medaille. Nu komt er een einde aan de succesvolle combinatie.

Anna Kellnerová

Nu gaat de tienjarige merrie haar carrière voortzetten onder de 21-jarige Anna Kellnerová. Die zowel in de jeugdrubrieken als bij de senioren aan de start verschijnt. De amazone deed mee aan het EK in Vejer de la Frontera, Arezzo en Wiener Neustadt.

