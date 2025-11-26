Wereldbekerwinnaar Ideo du Thôt (29) overleden

Ideo du Thôt is op 29-jarige leeftijd overleden. De nakomeling van Arioso du Theillet boekte grote successen in de internationale springsport. Met de Zwitser Beat Mändli won de ruin in 2007 de Wereldbekerfinale in Las Vegas, waarna hij door een blessure enige tijd uit de sport verdween. In de zomer van 2010 maakte Ideo du Thôt zijn rentree onder de toen 18-jarige Martin Fuchs, maar een jaar later nam hij definitief afscheid van de wedstrijdring.

Petra Trommelen Door

Al in 2006 eindigde Ideo du Thôt als derde in de Wereldbekerfinale van Kuala Lumpur. Een jaar later volgde zijn grootste succes met de overwinning in de Wereldbekerfinale van 2007 in Las Vegas. Het duo werd vervolgens geselecteerd voor de Olympische Spelen van 2008 in Hong Kong, maar door een gebrek aan fitheid tijdens het laatste trainingskamp kon de ruin niet afreizen.

Bron: Horses.nl