Wereldkampioen DSP Alice keert terug in de ring

Na een wedstrijdpauze van ruim een jaar maakt regerend wereldkampioen DSP Alice (Askari x Landrebell) haar terugkeer in de ring. Simone Blum rijdt de dertienjarige merrie deze week op het viersterren CSI in het Franse Saint-Tropez.

“Ik moest een jaar en 28 dagen wachten. Er is een jaar voorbij gegaan. Een jaar vol van emoties en geluk maar ook slecht nieuws, tegenslagen en corona”, aldus Simone Blum die Alice begin september 2019 in Rome voor het laatst aan de start bracht. “Maar wat laat mijn hart sneller kloppen? Precies, Alice! Nu is het eindelijk weer zo ver en we zijn met Alice onderweg naar St. Tropez.”

