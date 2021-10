Wereldkampioen Just a Dream verkocht

De zevenjarige KWPN-merrie Just a Dream (Zirocco Blue x Carano), die vorige maand onder Harm Lahde de gouden medaille won op het WK Jonge Springpaarden in Lanaken, is verkocht. Via bemiddeling door Holger Hetzel gaat de door familie Nooren gefokte Zirocco Blue-dochter haar carrière voorzetten in Italië.

Nieuwe ruiter is Stefano Nogara, die het toptalent van zijn sponsor ter beschikking krijgt. Die kocht Just a Dream van Gestüt Eichenhain, waar Harm Lahde de afgelopen acht jaar voor reed.

Erelijst

Vorig jaar debuteerde Just a Dream met Harm Lahde in het internationale jonge paarden-circuit en daarin waren ze direct succesvol. Zo won het duo in Lier gelijk alle drie de proeven. Verder waren er topklasseringen in Opglabbeek, Zandhoven, Bonheiden en Kronenberg.

