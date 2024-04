Willem Greve: ‘Het NK was een echt Twents feestje’

Afgelopen weekend won Willem Greve voor de tweede keer de Nederlandse titel bij het NK senioren. Dit keer met zijn dertienjarige hengst Grandorado TN N.O.P (v.Eldorado vd Zeshoek TN), waarmee hij een plaats inneemt op de longlijst voor Parijs. “Ik kan niet zonder mijn paarden, dus zij zijn zo goed. Ik heb een geweldig NK gehad. Niet alleen voor mijn paarden Grandorado TN N.O.P. en Pretty Woman van ’t Paradijs (v.Vigo d'Arsouilles). Er was nog veel meer", vertelt de ruiter in de serie 'Toppers van 75 jaar CHIO Rotterdam'.

“Mijn stalruiter Mart IJland won brons bij de Young Riders, mijn neefje Joep Schaap brons bij de Children, zilveren medaille winnaar bij de senioren Hessel Hoekstra heeft een poosje bij mij gewerkt, de zoon van een goede vriend van mij Thijmen Vos won goud bij de Junioren, het was een echt Twents feestje.”

Zegereeks

De successen rijgen zich nu al een jaar lang aan elkaar voor de ruiter uit Markelo. “Voor Rotterdam (red. in 2023) wonnen we in Mannheim met het team en daarna volgde inderdaad Rotterdam waar we met het team weer wonnen en ik individueel de Grote Prijs op mijn naam mocht schrijven. Die overwinningen zetten mij echt op de kaart. Daarna behaalde ik mooie resultaten in Falsterbo, Valkenswaard, ik mocht naar het Europees Kampioenschap, in Barcelona wonnen we de troostfinale met het team, Maastricht, La Coruna, Gotenburg, Indoor Friesland, Amsterdam, Den Bosch en nu het NK inderdaad.”

Parijs

“Iedereen speculeert nu meteen over de Spelen in Parijs, maar dat is voor mij nog lang niet aan de orde. Ik geniet van wat ik meemaak en moet het eerst maar eens zien vol te houden. De ervaring leert dat we blij moeten zijn als we aan het einde van de rit vier fitte combinaties over houden en ik hoop er daar één van te zijn.”

Zelf opgeleid

“Ik ben wel heel gelukkig dat ik momenteel drie hele goede paarden heb voor het hoogste niveau. Ik heb altijd wel een paard gehad voor dit werk, maar drie, zoals nu, is wel heel bijzonder. Extra mooi is dat alle drie deze paarden als jong paard gekocht zijn en ik ze zelf opgeleid heb naar dit niveau. Deze successen hebben niets te maken met een zak geld op tafel gooien. Ik ben echt heel gelukkig met eigenaren als Team Nijhof en de familie Korbeld die dit soort paarden voor mij aanhouden.”

Willem Greve met Pretty Woman van ’t Paradijs Foto: Arnd Bronkhorst / www.arnd.nl

Geen favoriet

“Overigens heb ik geen favoriet. Pretty Woman is een delicate merrie met alle mogelijkheden. Ze moet nog wat kilometers maken, maar dat komt zeker goed. Grandorado TN N.O.P. is een powerhouse, maar iets verlegen. Iedereen ziet hem als een brutale hengst, maar hij moet je eerst kennen, je moet hem echt aan je kant hebben. Highway TN N.O.P. is een paard met een enorme werklust en instelling, wat brutaler dan Grandorado. Eigenlijk zijn ze niet te vergelijken. Om in voetbaltermen te spreken, je kunt Messi en Ronaldo ook niet vergelijken.”

Willem Greve en Highway TN N.O.P.. Foto: Arnd Bronkhorst / www.arnd.nl

Planning

“Rotterdam staat met stip in mijn agenda. Individueel, maar ik hoop ook voor het team in de Longines League of Nations te mogen rijden. Komend weekend ga ik naar Mannheim met andere paarden. Highway heeft even vakantie gehad en Grandorado krijgt nu ook even rust. Hamburg, Rome en Aken staan verder op mijn planning. De paarden moeten springen en concoursfit zijn. Niet te veel, maar wel genoeg.”

Bron: CHIO Rotterdam