Willem Greve investeert in Mees van de Watermolen

Willem Greve heeft zich gedeeltelijk ingekocht bij de KWPN-goedgekeurde hengst Mees van de Watermolen (Vannan x Carambole). Zijn vader fokte de nu zesjarige hengst. "Het is leuk om met mijn vader en broer samen een paard te hebben", aldus Greve.

“We rijden Mees nu een paar maanden en hij valt echt op, omdat het een fijn, compleet paard is dat zich super laat rijden en over veel mogelijkheden beschikt”, vertelt Greve. Mees van de Watermolen won op vierjarige leeftijd de Blom Cup met ruiter Steven Veldhuis en in de KWPN Hengstencompetitie van 2022/23 werd hij met Greve’s stalruiter Mart IJland tweede.

