Wout-Jan van der Schans verkoopt Grand Prix-paard D’ Angelo

Wout-Jan van der Schans’ Grand Prix-paard D’ Angelo (Tangelo van de Zuuthoeve x Sam R) gaat binnenkort verhuizen. In samenwerking met de Gerdine Hoeve is de twaalfjarige KWPN-ruin naar China verkocht.

Het is niet de eerste keer dat D’ Angelo voet op Chinese bodem zet. Met Van der Schans nam de door C.C. Huisman-Holst gefokte KWPN’er in 2018 succesvol deel aan de Global Champions Tour in Shanghai. Het paar behaalde over de jaren diverse aansprekende resultaten, onder andere een vierde plaats bij The Dutch Masters in ‘s-Hertogenbosch in een vijf-ster 1,40 m. rubriek en eenzelfde klassering in een 1,45 m. proef bij de Global Champions Tour in Monte Carlo.

Toekomst op nationaal niveau

De twaalfjarige ruin van Tangelo van de Zuuthoeve werd in goed overleg met de eigenaren, de fokker C.C. Huisman-Holst en Jan van Meever, verkocht naar het Verre Oosten. D’ Angelo zal over een maand met 33 andere paarden verkocht door de Gerdine Hoeve de oversteek maken naar China, waar hij op nationaal niveau uitgebracht zal worden in de springsport.

