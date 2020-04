Young Riders Academy gaat over op digitale training

Door de coronacrisis is de Young Riders Academy overgaan op digitale trainingen. YRA wil de komende weken trainingsvideo's met professionals als Jos Lansink en Franke Sloothaak delen. Daarnaast wil de organisatie ook met fitness programma's en mental coaching sessies komen voor hun ruiters.

YRA-sportmanager Sven Holmberg zegt op de website van YRA: “De meeste van onze dagelijkse routines zijn volledig veranderd, dingen die we als vanzelfsprekend beschouwden, zijn niet langer mogelijk. We weten niet hoe lang het duurt voordat we weer in een situatie terechtkomen die weer normaal is. Om je te helpen het beste uit deze tijd te halen, hebben we een aantal trainers en enkele vroegere YRA-leden gevraagd om een ​​paar ‘digitale lessen’ voor te bereiden waarvan we denken dat je ze leuk zult vinden.”

Op Facebook is een gedeelte van een training te zien met Jos Lansink en zijn stalruiter Pieter Clemens.

Bron World of Showjumping/YRA