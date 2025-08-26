Yves Willems’ toppaard Highway verkocht

Ellen Liem
Yves Willems met Highway Foto: Gesina Grömping/Equitaris www.equitaris.de
Door Ellen Liem

Yves Willems vormt niet langer een combinatie met Highway (Tangelo van de Zuuthoeve x Numero Uno). Het duo beleefde in 2025 een topjaar bij de junioren met teamzilver op EK en goud op het NK. De 13-jarige KWPN-merrie is verkocht naar Groot-Brittannië en gaat haar carrière voorzetten onder jeugdamazone Tabby Morgan-Evans.

