Zevenjarige Grand Slam VDL aangekocht door SFN

Via een persbericht laat Springpaardenfonds Nederland weten dat Liverpool SFN is toegevoegd aan het paardenbestand van het fonds. "Nadat de directie vorige week een positief aankoopadvies van haar selecteurs ontving voor Liverpool SFN, een zevenjarige zoon van Grand Slam VDL, werd na de eveneens positief verlopen veterinaire keuring tot aankoop besloten. In nauw overleg tussen directie en selecteurs is besloten om Liverpool SFN ter beschikking te stellen aan Lars Kersten."

Liverpool (Grand Slam VDL x No Limit) werd gefokt door Arie van Voskuilen uit Lunteren. Zijn kleinzoon Niels Jonkers nam de opleiding ter hand en bracht hem tussen zijn vierde en nu uit in de wedstrijdsport.

‘Zeer goede sportpaarden’

Liverpool is een zoon van Grand Slam VDL (Cardento x Hearbreaker), die momenteel furore maakt onder Marlon Modolo Zanotelli. Over de moederlijn van Liverpool SFN schrijft het SFN: ‘De moeder van Liverpool is de merrie Twi Light, die de Nimmerdor-zoon No Limit als vader heeft. Duiken we dieper in de moederlijn van Liverpool dan stuiten we op hengsten als Peter Pan, Renville, Notaris en nog eens Nimmerdor, om via Porter terecht te komen bij de volbloed Uppercut xx. Insiders in de fokkerij weten het dat we het dan hebben over de Bryolieta-stam. Een merrielijn waaruit veel goede tot zeer goede sportpaarden zijn voortgekomen.’

Twi Light is ook de moeder van Iniesta, geboren in 2013, die Zambesi TN als vader heeft en die onder Simon Delestre actief is op 1,60 m.-niveau.

Lars Kersten gaat Liverpool SFN uitbrengen. Zijn broer Niels reed voor het SFN High Hopes SFN.

Bron: persbericht SFN