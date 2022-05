Springfenomeen Clooney gaat van zijn pensioen genieten in Frankrijk

Wie de social-media kanalen van Martin Fuchs volgt kon deze week genieten van een blije Clooney in een weiland vol schapen. Nadat de Clooney (v. Cornet Obolensky) in augustus 2021 uitgleed in de wei en zijn bovenarm brak, verbleef de machtige schimmel lange tijd in een kliniek in Zurich. Een sportief weerzien zat er helaas niet in waardoor Clooney van zijn welverdiende pensioen mocht genieten. Dat pensioen wordt nu nog mooier: Clooney vertrekt naar Frankrijk waar hij ‘’in de vrije natuur’’ zijn tijd mag spenderen.