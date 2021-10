Springruiter Uhr Bauman verliest toppaard bij dodelijk ongeval met vrachtwagen

Afgelopen vrijdag was de Sloveense springruiter Uhr Bauman betrokken bij een fataal ongeluk met zijn tweepaardsvrachtwagen en trailer. Eén persoon en twee paarden kwamen om het leven, waaronder Baumans EK-paard Larisal (v. Larimar). De combinatie was onderweg naar de wedstrijd in Vilamoura in Portugal.

Het tragische ongeluk gebeurde niet ver van St. Tropez waar Uhr Bauman, zijn vader en drie springpaarden hadden overnacht op doorreis naar Portugal. Baumans toppaard, de negenjarige Larisal en Ulla (v. Lyjanero), het paard van Baumans vrouw Tina, overleefden het ongeluk niet. Het derde paard, de zevenjarige Toto U.B. (v. Toulon) moest met verwondingen in een dierenkliniek worden opgenomen. Bauman en zijn vader kwamen ongeschonden uit het autowrak. Wie het persoon was die de crash niet overleefde, is niet bekend. Ook de oorzaak van het ongeluk is niet bekend. Wel wordt Uhr Baumans vader in Frankrijk vastgehouden, vertelde de springruiter tegenover World of Showjumping.

EK Riesenbeck

Uhr Bauman nam enkele weken nog deel aan de Europese Kampioenschappen in Riesenbeck. Hij werd daar 44ste met Larisal. Daarvoor was Bauman met de negenjarige ruin nog derde in de 3*GP van Samorin en won hij de 3* GP van Szilvásvárad en de 2* wereldbekerwedstrijd in Samorin.

Bron World of Showjumping