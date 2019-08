Springruiters TeamNL moeten er tegenaan in Dublin

Vrijdag 9 augustus rijden de springruiters van TeamNL in Dublin de laatste Longines FEI Nations Cup van dit seizoen. Een goed resultaat is nodig om een ticket voor de finale in Barcelona te bemachtigen. Bondscoach Rob Ehrens heeft Willem Greve, Michael Greeve, Kevin Jochems, Gerco Schröder en Jens van Grunsven opgeroepen om de kleuren van Oranje te verdedigen in de Ierse hoofdstad.

Volgende week vrijdag in Dublin staat de laatste Longines FEI Nations Cup uit de West-Europese League op de kalender. Bondscoach Rob Ehrens laat de ruiters die veertien dagen later het EK in Rotterdam rijden thuis. Voor de wedstrijd in de Ierse hoofdstad doet de trainer uit Weert een beroep op KNHS Talent van het Jaar Kevin Jochems en Cristello H (v.Numero Uno). Jochems heeft dit jaar al goed gereden voor het team. In Dublin is Jochems titelverdediger van de vijfsterren Grote Prijs, die hij vorig jaar won met Captain Cooper (v.Namelus R).

Team NL

Michael Greeve krijgt na zijn overwinning in de Grote Prijs van Eindhoven met Turbo Z (v.Thunder vd Zuuthoeve) de kans om zich in het team te bewijzen. Willem Greve is de routinier dit seizoen en kan in Dublin beschikken over zijn toppaarden Zypria S (v.Canturo) en Carambole (v.Cassini). Gerco Schöder maakt zijn rentree in het team. Zijn ervaring kan de ruiter uit Tubbergen overbrengen op zijn nog betrekkelijk jonge paard Davino Q (v.Vingino) of hij kiest voor zijn voormalige kampioenschapspaard GLOCK’s Cognac Champblanc (v.Clearway). Jens van Grunsven (met Cika) is de jongste van de vijf Nederlandse ruiters die de reis naar Dublin maakt.

Nederlandse deelnemers CSIO5* Dublin

Michael Greeve – Turbo Z

Willem Greve – Zypria S

Jens Van Grunsven – Cika

Kevin Jochems – Cristello H

Gerco Schroder – Davino Q

Open strijd

In de tussenstand van de 1e West-Europese League staat Nederland – met de laatste wedstrijd nog te gaan – op de achtste plaats. Frankrijk, België, Duitsland en Oostenrijk hebben de vier wedstrijden waarin ze punten kunnen verzamelen al gereden en staan dus nu op voor hun het maximaal haalbare aantal punten dit jaar. Zij zijn afhankelijk van de landen die in Dublin rijden of ze naar de finale in Barcelona kunnen. Uiteindelijk mogen zeven teams uit de 1e West-Europese Divisie naar de finale in Barcelona die van 3 tot en met 6 oktober verreden wordt.

De springruiters van TeamNL zullen midden in Dublin op het mooie terrein van RDS met de teams van Ierland, Italië, Zweden en Zwitserland de strijd om een finaleplaats aangaan. Daarnaast is Groot Brittannië, dat op de tiende plaats staat, het zesde land dat de laatste wedstrijd van het seizoen rijdt.

De winnaar in Dublin krijgt 100 punten, nr 2 – 90, nr 3 – 80, nr 4 – 70, nr 5 – 60, nr 6 – 55, nr 7 – 50, nr 8 – 45. Voor Nederland is het zaak om minimaal een plaats te klimmen in het klassement en dan de Engelsen achter zich te houden om zo een finale plaats af te dwingen.

De tussenstand in de 1e Europese divisie na 6 van de 7 wedstrijden

1. Frankrijk (4/4), 320

2. België (4/4), 315

3. Zwitserland (3/4), 270

4. Zweden (3/4), 260

5. Ierland (3/4), 250

6. Italië (3/4), 250

7. Duitsland (4/4) 245

8. Nederland (3/4), 200

9. Oostenrijk (4/4), 190

10. Groot Brittannië (3/4), 165

Bron: KNHS