Springruiters zevende in Nations Cup St.Gallen

Het team van bondscoach Rob Ehrens is gisterenmiddag in de Nations Cup van St.Gallen zevende geworden. Door het uitvallen van Kevin Jochems en Turbo Z (v.Thunder vd Zuuthoeve) kon Nederland geen gebruik maken van een streepresultaat en telden alle gemaakte springfouten mee. Het totaal van Nederland kwam uit op 44 strafpunten. De landenwedstrijd werd na een barrage gewonnen door de springruiters uit Zweden, gevolgd door de Duitse equipe.

Er kwamen maar liefst tien landen aan de start op de graspiste van het Zwitserse St.Gallen. Jeroen Dubbeldam beet met Oak Grove’s Carlyle (v.Casall) voor Nederland het spits af met één springfout in de eerste omloop. Jur Vrieling evenaarde dat resultaat door met Fiumicino van de Kalevallei (v.Plot Blue) een balk uit de lepels te tikken. Kevin Jochems, derde starter voor Nederland, verscheen niet in de ring met Turbo Z.

Welzijn van het paard

“We hadden helaas een ruiter minder, want Kevins paard had z’n hoefbal aangetikt en dat was nogal gevoelig. En dan kiezen we voor het welzijn van het paard en niet voor het willen rijden”, legt Rob Ehrens uit. “Dat was wel een streep door de rekening, want alles wat er bij ons afging telde mee.” Bart Bles en Kriskras DV (v.Cooper vd Heffinck) sloten de eerste omloop af met een voor hen ongebruikelijke 12 strafpunten, nadat ze zich verreden op de laatste hindernis.

Zevende plaats

Nederland begon vanaf de achtste plek aan de tweede manche. Jeroen Dubbeldam noteerde vier springfouten en Jur Vrieling twee. “Dat waren prulfouten”, nuanceert Ehrens het resultaat van Vrieling, “zijn paard sprong nog beter dan in de eerste ronde.” Bart Bles revancheerde zich sterk door met een overtuigende nul op het scorebord zijn tweede omloop af te sluiten. “Uiteindelijk werden we nog zevende. Hier moeten we weer lering uit trekken en weer vooruit kijken. Ik heb toch ook weer positieve dingen gezien.

Uitslag Nations Cup CSIO5* St.Gallen

1. Zweden, 13 strafpnt (0 / 43,50)

2. Duitsland, 13 strafpnt (5 / 50,23)

3. Zwitserland, 16 strafpnt

4. Egypte, 25 strafpnt

5. Mexico, 25 strafpnt

6. Brazilië, 29 strafpnt

7. Nederland, 44 strafpnt

Jeroen Dubbeldam – Oak Grove’s Carlyle, 4-16

Jur Vrieling – Fiumicino van de Kalevallei , 4-8

Kevin Jochems – Turbo Z, WD – WD

Bart Bles – Kriskras DV, 12 – 0

8. Italië, 45 strafpnt

9. Israël, 65 strafpnt

10. Groot-Brittannië, 14 – WD

Bron: KNHS/Horses.nl