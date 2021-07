Springsteen pakt hoofdrubriek op gras van Valkenswaard

Jessica Springsteen won zaterdagmiddag in de Tops Arena de CSI4* 1m50 rubriek direct op tijd. De Amerikaanse verdiende 12,775 euro met de - naar een liedje van haar vader vernoemde - ruin Hungry Heart (v. Baltimore). Springsteen was ruim een seconde sneller dan de nummer twee, Michael Pender met Hhs Fast Forward (v. Fortunus).

Marlon Módolo Zanotelli, die eerder vandaag al een rubriek op naam schreef, werd derde met Like A Diamond van het Schaeck (v. Diamant de Semilly). Frank Schuttert was de beste Nederlander. Hij reed Kinky Boy van het Gildenhof (v. Nabab de Reve) naar een foutloos rondje in de zevende tijd. Michael Greeve en Fernando werden tiende.

Uitslag

Bron: Horses.nl