Springtalenten naar Ierse springruiters in Amerika

De afgelopen week zijn drie talentvolle springpaarden naar Amerika verkocht waar de Ieren Cormac Hanley en Shane Sweetnam in het zadel kruipen. De sBs-hengst Dieu Merci van T&L (Toulon x Corrado I) komt in handen van Hanley, de jonge KWPN'er Idool (Zirocco Blue VDL x Emilion) en de Oldenburger Labalou (Luchador x Colbert) versterken de paardenstapel van Sweetnam.

De tienjarige, bij het BWP goedgekeurde hengst Dieu Merci van T&L was onder Frédéric Vernaet succesvol tot op 1,55m-niveau. De Belg won met de zoon van Toulon dit jaar de 3* Grand Prix in Beervelde, haalde mooie klasseringen in de 5* CSI in Knokke, in Lanaken en Lier. Hun laatste gezamenlijke opreden was in Maastricht waar het paar vierde werd in de Grote Prijs. Luc Tilleman verkocht zijn fokproduct aan de Ierse springruiter Cormac Hanley en Chris en Thea Stinnett.

KWPN’er Idool naar Sweetnam

De in Amerika rijdende Ier Shane Sweetnam krijgt de beschikking over twee jonge talenten. De zesjarige Zirocco Blue VDL-zoon Idool, gefokt door B. Ruitenberg-Van der Veen en R. van der Veen, werd opgeleid door Sweetnams landgenoot Thomas Ryan. Ryan debuteerde dit jaar internationaal met de KWPN’er bij de jonge springpaarden en was onder meer twee keer derde in Ciekocinko.

Zevenjarige Labalou

De zevenjarige Labalou is het tweede paard die Sweetnam krijgt. Ook deze Oldenburger komt uit de springstal van Thomas Ryan en liep het afgelopen jaar op 3*-niveau. Aan World of Showjumping vertelt Sweetnam dat hij met de twee paarden zal debuteren op de tour in Wellington die in januari begint.

Bron Studforlife/World of Showjumping