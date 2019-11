Springtalenten wisselen van ruiters

De springpaardencarrousel is weer in volle gang. Diverse ruiters verzekeren zich van nieuwe talenten. Zo verkocht Jérôme Guery drie springpaarden, waaronder Kel'Star du Vingt Pont (v. Kannan) naar Sam Walker. Marc Dilasser ziet Indigo Blue Biolley (v. Chacco Blue) vertrekken en de Belg Sam Polleunis nam afscheid van Be Cute van de Wolfsakker Z (v. Bamako de Muze).

Drie springpaarden vertrekken uit de stallen van Jérôme Guery. De achtjarige KWPN-merrie Grace P (Toulon x Grand Pilot) verhuist naar Duitsland waar ze in handen komt van Rebecca Pohl. De merrie kwam in juni bij Guery op stal nadat ze door Dayro Arroyave was uitgebracht. De dochter van Toulon was succesvol op 1,40 m.-1,45 m.-niveau.

Kometh naar Mexico

Kometh von der Weretherbach (Didas de l’Espérance x Perhaps vh Molenvondel) is het tweede paard dat uit de stallen van Guery vertrekt. De negenjarige BWP’er, tot op 1,55 m.-niveau uitgebracht, komt onder het zadel van de Mexicaanse Aurora Lambre.

Sam Walker

Met Kel’Star du Vingt Pont vormde Jérôme Guery als sinds 2016 een combinatie. Met de tienjarige in Luxemburg gefokte zoon van Kannan was de Belg onder meer actief op de Global Champions Tour. De ruin gaat nu verder onder de Canadees Sam Walker.

Sam Polleunis

Ook de Belgische springruiter Sam Polleunis nam afscheid van een van zijn paarden. De negenjarige Be Cute van de Wolfsakker Z vertrekt ook naar Canada. De dochter van Bamako de Muze liep onder Polleunis tot op 3*-niveau.

Marc Dilasser

De Fransman Marc Dilasser nam afscheid van de voormalige vice-kampioen bij de zesjarige springpaarden in Frankrijk, Indigo Blue Biolley. Dilasser reed de elfjarige zoon van Chacco Blue sinds 2017 en was dit jaar succesvol op de wedstrijden in Gorla Minore, Bourg en Bresse, St Tropez, Knokke en Valence. De Spaanse Carolina Villanueva Suarez wordt de nieuwe amazone van Indigo Blue Biolley.

Bronnen Studforlife en Horseman