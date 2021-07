Springteam Europees Kampioenschap Pony’s bekend

Voor de Europese Kampioenschappen pony’s was al bekend welke deelnemers voor Nederland deelnemen in dressuur en eventing. Bondscoach Edwin Hoogenraat heeft de namen van het springteam bekendgemaakt. Het EK Pony’s vindt plaats van 10 tot en met 15 augustus in het Poolse Strzegom, bekend van de vele internationale eventingwedstrijden.