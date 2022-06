Stal Hendrix-competitie: Ariane, Marizona en La Luna B winnen in Reuver

Ook in de vierde selectiewedstrijd van de Stal Hendrix-competitie voerden kwaliteitsvolle springpaarden de boventoon. Met een tweede overwinning verzekerde La Luna B (v.Eldorado van de Zeshoek) zich onder Renee de Weert van de leidende positie in het tussenklassement richting finale. Bij de vierjarigen zegevierde de Aganix du Seigneur-dochter Ariane onder Don Willemsen en bij de vijfjarigen ging de hoogste eer naar Marizona (v.Grandorado TN) onder Emile Tacken. De finale wordt verreden op 22 juli.

Bij de vierjarigen trad Eric van der Vleuten samen met KWPN-inspecteur Stan Creemers op als jury in Reuver. Zij kenden een 8,1 voor het springen en een 8,3 voor het gaan tussen de hindernissen toe aan winnaar Ariane (v.Aganix du Seigneur) onder Don Willemsen. “Dit paard is al geweldig fijn te rijden en sprong op een goede manier. Daarmee was zij voor ons vandaag het meest complete paard”, reageert Van der Vleuten.

Hoogste punten voor Nadia HX

De hoogste punten voor het springen gingen naar Nadia HX (Valmy de la Lande x Bustique, fokker Stal Hendrix) onder Ivo Steeghs. Deze merrie kreeg een 8,2 en voor de rijderij een 7,6. “Dit paard sprong heel goed, met veel kwaliteit en potentie voor de toekomst. De rijderij was nog niet optimaal en dat koste nu nog wat punten maar het is was zeker een opvallend paard.”

Tweemaal 8 voor Jackpot

Met tweemaal een 8 eindigde Jackpot (v.Jenson van ’t Meulenhof) onder Rob Heijligers als derde. “Ook dit paard liet goede dingen zien. Hij springt met veel vermogen, lijkt voorzichtig en laat zich al goed rijden.” In het tussenklassement gaat Klytsjko van de Heffinck (v.Kassander van ’t Roosakker) onder Rob Heijligers aan de leiding, gevolgd door Nantucket (v.Cape Coral RBF Z) onder Micky van den Oetelaar en Surprise-K van Kattenheye (v.Untouchable) onder Johan Bergs. De beste dertig komen aan de start in de finale op vrijdag 22 juli bij het Peelbergen Equestrian Centre.

Marizona beste bij vijfjarigen

Het beste resultaat bij de vijfjarigen werd neergezet door Marizona (v.Grandorado TN) onder Emile Tacken, die in de vorige selectiewedstrijd tweede was geworden. In Reuver waren ze net één-honderdste van een seconde eerder over de finish dan Oxana by Diamant Z (v.Ogano Sitte) onder Rob Heijligers, die in de tussenstand richting finale aan de gedeelde leiding gaat met Mike de Muze (v.Falaise de Muze) onder Alexander Davis.

La Luna B aan de leiding

De Jaguar van Paemel-dochter Jinfinity DML Z sprong onder Britt Driessen in Reuver naar het derde resultaat bij de vijfjarigen. Renee de Weert boekte met La Luna B (v.Eldorado van de Zeshoek) net als in Meerlo de overwinning. Dit competitieve duo werd in Sevenum tweede, waardoor ze met een minimaal aantal van vier punten royaal aan de leiding gaan richting finale.

KWPN-hengst Lambrusco

Tweede in deze laatste selectiewedstrijd werd Leike (v.Arezzo VDL) onder John Driessen, gevolgd door Hot Shot (v.Hot Spot) onder Robby Krowoza. De KWPN-goedgekeurde hengst Lambrusco (v.Entertainer) staat met zijn fokker Pieter Keunen nu op de tweede plaats in het tussenklassement, net voor Liletto (v.Harley VDL) onder Kristian Houwen.

De tussenstanden voor de finale zijn te vinden via deze link.

Bron Persbericht