Stal Thijssen laat van zich horen in 4* GP Vilamoura, Bucci pakt hattrick

In de 4* Grand Prix in Vilamoura heeft heel Stal Thijssen goede zaken gedaan. Vier ruiters van de stal eindigden in de top tien. Mel Thijssen zette het beste resultaat neer, maar ook Niels Kersten, Mans Thijssen en Leon Thijssen eindigden in de top tien van de 1.50m Grote Prijs. Voor de derde week op rij viel de overwinning in handen van Piergiorgio Bucci.

In de Grand Prix op zondag verschenen in totaal 40 deelnemers aan de start en tien ervan hielden alle balken in de lepels. De barrage moest uitwijzen wie de beste was en ook in deze week was Piergiorgio Bucci de grote man. De Italiaan was iedereen weer de baas en liet zijn volkslied door de speaker galmen. Met Cochello (v.Casall) reed Bucci een barrage ronde in 40.10 seconden en hield de nul op het scorebord. De Grote Prijzen in de tweede en derde week vielen ook al ten prooi aan Bucci en met de overwinning afgelopen zondag in week vier is zijn hattrick compleet.

Stal Thijssen zeer succesvol

Helemaal onverslaanbaar was de tijd van Bucci niet, dit bewees Mel Thijssen. De Nederlandse dook met Cartolana (v.Catapult) onder de tijd van Bucci, 38.37 seconden, maar moest haar snelheid bekopen met een fout. Het betekende voor Thijssen dat ze als vijfde op mocht stellen in de prijsuitreiking. Naast Mel bereikten ook Niels Kersten, Mans Thijssen en Leon Thijssen van Stal Thijssen de barrage. Kersten kreeg met Tippy Z (v.Tyson) een fout en viel terug naar de zevende plaats. Ook Mans Thijssen moest een springfout incasseren met Charlie (v.Casall) en werd achtste. Vader Leon Thijssen tikte twee balken uit de lepels in de barrage met Faithless MVDL (v.Ukato) en eindigde als negende.

