Stargos VDL onder Iris Hakvoort superieur in GMB Finale 5 jarigen

Gisteren stond in Vragender de finale van de GMB Jongepaardencompetitie voor vijfjarige springpaarden op het programma. De beste 30 combinaties over vijf selectiewedstrijden kwamen in actie en streden niet alleen voor de eer en het prijzengeld, maar ook voor dekkingen voor de fokkers van de winnende paarden. Iris Hakvoort stuurde de KWPN-hengst Stargos VDL naar de overwinning.

Stargos VDL (Stakkato Gold x Conthargos) was onder Iris Hakvoort een klasse apart. Na een sublieme eerste omloop, waarbij de bruine KWPN goedgekeurde hengst nergens ook maar in de buurt van het hout kwam, deden ze er in de barrage nog een schepje bovenop en bleven ze foutloos in de winnende tijd van 28,41 seconden.

Thijmen Vos met eigen fokproduct

Op bijna een seconde volgde Thijmen Vos, die de door zijn vader Robert gefokte Maverick (Diamant De Semilly x Cardento) gezadeld had. Lars Kuster had een halve seconde langer nodig om het barrageparcours foutloos af te leggen. Met de Zangersheide goedgekeurde Don Tarpania Z (Dominator Z x Glasgow v/h Merelsnest) realiseerde hij een tijd van 29,85 seconden.

De finale van de zes- en de zevenjarigen staat gepland op woensdag 30 november, waarna de vierjarigen op zaterdag 3 december aan de start verschijnen.

Bron persbericht