Stef Veldhuis en Frank Buitenhuis pakken eerste rubrieken RWC Mariënheem

Vandaag stond Manege Bartels in Mariënheem in het teken van de Roelofsen Horse Trucks Winter Classics en de dag werd afgetrapt met een 1.30m rubriek. In deze rubriek was de 18-jarige Stef Veldhuis was hierin de snelste en schreef de rubriek op naam. De tweede rubriek van de dag, de 1.40m twee-fasen proef, viel ten prooi aan Frank Buitenhuis.

In de 1.30m proef aangeboden door Koekkoek Transport verschenen 89 combinaties aan de start en ging de jonge Veldhuis-telg er uiteindelijk met de overwinning vandoor met zijn Hangelo (v.Tangelo vd Zuuthoeve). Anouk Vos (H.okarla) en Laura Slager (La Serena) maakten het podium compleet op de plaatsen twee en drie.

Buitenhuis op kop in het 1.40m

De BWG Stables 1.40m rubriek telde 52 deelnemers waarvan Frank Buitenhuis als beste uit de bus kwam. De ruiter uit Holten kwam als laatste de ring in met Indicator (v.Breitling) en deed wat hij moest doen. Buitenhuis klokte in de tweede fase een tijd van 30.25 seconden wat genoeg was voor de winst. Bas van der Aa en Fantasy Colada (v.Azteca VDL) mochten als tweede opstellen met een tijd van 30.77 seconden. Steven Veldhuis werd met Installera Balia RS (v.Emerald vh Ruytershof) derde in de rubriek.

Vanmiddag staat de 1.35m Handelshuis Schuttert rubriek op het programma en vanavond zal de 1.45m VDL Stud Grote Prijs verreden worden. Aangezien publiek in verband met corona niet toegestaan is, zal deze Grote Prijs uitgezonden worden door Horse & Country TV.

Bron: Horses.nl