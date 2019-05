Stefan van Veldhuizen derde in WB-Kwalificatie Chengdu

Stefan van Veldhuizen bemachtigde vandaag een podiumplaats in de Longines Wereldbeker kwalificatie van het Chinese Chengdu. De winst in de 1,45m proef bleef in China bij Jirigala Erdeng met de KWPN'er Brikibo vd Bosbeek (v.Concorde).

In het direct-op-tijd parcours was Erdeng met het fokproduct van N.G.M. Santvoort Brikibo vd Bosbeek de concurrentie te snel af. Het duo klokte een tijd van 71,31 seconden en was daarmee bijna een seconde sneller dan de nummer twee.

Top drie

Die nummer twee was Erdeng’s landgenoot Tongyan Lui met de Holsteiner Yu Long Qi Ji (v.Cachas). Lui kwam in 72,25 seconden door de finish en mocht de tweede prijs in ontvangst nemen. Van Veldhuizen nam plaats in het zadel van zijn leenpaard, de KWPN’er Bonaventura (v.Cardento). De Nederlander finishte met de 13-jarige merrie in 72,89 seconden en werd daarmee knap derde. Morgen is de Wereldbeker 1,50m waarvoor van Veldhuizen geplaatst is.

Bron: Horses.nl