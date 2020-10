De 1m40 rubriek met barrage in Portugal was vandaag zó populair dat er twee secties waren. De Nederlandse Stefanie van den Brink werd van de 76 combinaties vierde met Westbrook (v. Jaguar Mail).

De winst ging naar Kate Derwin met Ahg Whiterock Cruise Down (v. Cruisings Micky Finn). Tweede was Clement Boulanger met Vaya de Lacke (v. Spotlight Z), de Italiaan Robert Turchetto was derde met Clarico (v. Clarimo).

Uitslag

Bron: Horses.nl