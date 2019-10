Stephanie Holméns Broken Heart naar Rodrigo Almeida

Stephanie Holmén verliest haar opkomende talent Broken Heart (Heartbeat x Cortus), de negenjarige SWB'er is verkocht aan de in Nederland wonende Portugees Rodrigo Almeida. Holmén was het afgelopen jaar onder meer twee keer geklasseerd in 1,50m-rubrieken in Gothenburg. Op Instagram schrijft de Zweedse: "Vandaag heeft 'Bo' de stal verlaten. Een paard met heel veel potentie."

Twee jaar geleden debuteerde Stephanie Holmén met Broken Heart in de internationale springpiste. Dit jaar liep het paar hun eerste 3*-Grand Prix in Drammen en Holmén was daar ook lid van het Zweedse Nations Cup team.

In Falsterbo kwam Rodrigo Almeida voor de negenjarige Heartbeat-zoon. Almeida had net zijn toppaard GC Chopin’s Bushi (Contendro x Nairobi) zien vertrekken naar Denis Lynch. Toch duurde het tot enkele dagen gelden dat Almeida Broken Heart kocht. Almeida: “Het koste wat tijd om geld bij elkaar te krijgen, maar gelukkig heb ik paardeneigenaren die in me geloven en uiteindelijk hebben we de deal kunnen sluiten.”

Inmiddels is Broken Heart in Nederland gearriveerd waar Almeida bij Loewie Joppen zijn stallen heeft.

