Stephex Stables op één en twee in 2* GP Knokke, Andersson op kop

Het was weer een succesvol weekend voor de Stephex Stables van Stephan Conter. In de 2* Grote Prijs eindigden twee van zijn stalruiters op de eerste en tweede plek. Petronella Andersson wist in de barrage haar stalgenoot Lorenzo de Luca naar een tweede plek te verwijzen en reed voorop in de prijsuitreiking. James Peeters werd derde in de proef. Het beste Nederlandse resultaat kwam op naam van Kelly Jochems die door een tijdfout buiten de barrage bleef.

Lorenzo de Luca liet in de barrage weer eens even zien dat hij tot de top van de wereld behoort. De Italiaan stuurde zijn Calinka de Boyer (v.L’Arc de Triomphe) razendsnel rond in 36.61 seconden en leek al bijna verzekerd van de overwinning. Het leek even of het niet sneller kon. Toch deed zijn stalgenoot Petronella Andersson er een schepje bovenop en verwees de Luca naar plek twee. Andersson reed met Cassina Z (v.Casado v’t Gelutt Z) een tijd van 36.45 seconden en greep hiermee de overwinning.

De Belg James Peeters maakte de top drie compleet. De ruiter kwam met Nadal Hero & DB (v.Kannan) door de finishlijn in 37.79 seconden en werd hiermee derde. Kelly Jochems was met de KWPN’er Eowan A (v.Numero Uno) de beste Nederlandse combinatie. Door een tijdfout in het basisparcours bleef ze buiten de barrage en eindigde Jochems op de 15e plaats.

