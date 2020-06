Sterk optreden Kim Emmen in 1,40m Sentower Park

Op het Sentower Park in Opglabbeek werd gisteren gesprongen in rubrieken tot en met 1,40m. In de zwaarste klasse sprong Kim Emmen met Encore (v. Nabab de Reve) naar de zege. Met haar twee andere paarden werd ze zesde en negende.

De Twee Fasen 1,40m-rubriek telde bijna 50 starts waarvan ongeveer de helft dubbel nul bleef. Kim Emmen stuurde de elfjarige Nabab de Reve-dochter Encore naar een mooie overwinning. Ze finishte in een tijd van 33,56 seconden. Emmen moest wel strijd leveren met de Belg Jonny Geussens die met twee paarden dicht bij de winnende tijd kwam.

Jonny Geussens

Geussens kwam met BWP’er Killer (v. Qody de Saint) in een tijd van 33,79 seconden op de tweede plek. Op de Verdi TN-zoon Valino Z werd hij in 33,90 seconden derde.

Ook Schreuder in top tien

Kim Emmen reed haar paarden Warriors Glory (v. Warrior) en Jack van het Dennehof (v. Toulon) de top tien binnen met een zesde en negende plek. Voor Barbara Schreuder was er ook een top tien notering, ze werd op Eye of the Tiger (v. Carambole) achtste.

Bron Horses.nl