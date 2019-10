Sterk optreden Leopold van Asten in Big Tour Riesenbeck

Leopold van Asten deed gisteravond goede zaken in Riesenbeck. Op het concours van Ludger Beerbaum reed Van Asten de elfjarige merrie VDL Groep Urane de Talma (v. Argentinus) naar een derde plaats in het 1,45m direct op tijd. Tim Rieskamp-Goedeking was niet bij te benen, de Duitser won met overmacht op Bao Loi (v. Baloussini).

Tim Rieskamp-Goedeking is in goede vorm op Riesenbeck Indoors, na de winst op vrijdag in de Midden Tour, ging hij nu aan de haal met de zege in de Big Tour. Op Bao Loi finishte hij in de snelle tijd van 66,50 seconden. De Duitser was daarmee ruim twee seconden sneller dan Jonathan Gordon op Sunny (v. Kannan).

Leopold van Asten volgde met de Argentinus-dochter Urane de Talma op bijna 0,3 seconden achter de Ier Gordon. Van Asten nam vorig jaar mei de teugels van de elfjarige merrie over van Lisa Nooren. Vier honderdste achter Van Asten kwam de KWPN’er Mr. Fuchs (v. Mr. Blue) onder Christopher Kläsener. Arne van Heel streek nog prijzengeld op met de vijftiende plaats op Donald (v. Diarado).

