Sterk optreden Maikel van der Vleuten in Global Champions Tour Cannes

In Cannes werden gisteren de eerste en tweede ronde in Global Champions League verreden. Frank Schutterts team, New York Empire, werd tweede en het team met Harrie Smolders en Jur Vrieling vierde. Maar Maikel van der Vleuten was individueel succesvol. In de eerste ronde won hij met Dywis HH (v. Toulon) en in de tweede ronde werd hij met Beauville Z N.O.P. (v. Bustique) tweede.

De eerste ronde was een Tabel A direct op tijd over 1,55m. Philippe Rozier had al vroeg een foutloze rit gereden met Le Coultre de Muze (v. Presley Boy) in de snelle tijd van 62,69 seconden. Maar vlak voor de eerste break wist Maikel van der Vleuten met Dywis HH die tijd met 0,02 seconden te verbeteren. Niemand kwam meer aan de 62,67 seconden en Van der Vleuten de eerste prijs van 13.750 euro.

Na de eerste ronde had New York Empire, het team met Frank Schuttert, zich aan kop genesteld. Schuttert reed een nulronde met Hawaii-S (v. Inshallah de Muze) en zijn teamgenoot Denis Lynch was foutloos met PSS Levilensky (v. Levisonn).

Beauville Z N.O.P. tweede

Maikel van der Vleuten had voor de 1,60m hoge tweede ronde zijn Olympiadepaard Beauville Z gezadeld. Ook nu was hij weer snel en foutloos. Alleen moest hij nu Niels Bruynzeels voor zich dulden die met Delux van T & L (v. Toulon) een seconde sneller was. Individueel waren Harrie Smolders met Monaco N.O.P. (v. Cassini II) en Johnny Pals op Zarkava Hero Z (v. Zandor Z) elfde en twaalfde. Beiden hadden vier strafpunten.

Riesenbeck International leidt het klassement

Na twee rondes brachten Christian Kukuk en Philipp Schulze Topphoff hun team Riesenbeck International naar de overwinning in de zesde wedstrijd van de League. Schulze Topphoff was met Carla (v. Comme il faut) foutloos en reed de derde tijd in de tweede ronde. Ook Kukuk was nul met de KWPN-merrie Just Be Gentle (v. Tyson) en werd zevende. Riesenbeck International gaat na deze overwinning aan de leiding in het klassement.

New York Empire tweede

New York Empire werd tweede. Lynch met PSS Levilensky en Spencer Smith op Theodore Manciais (v. Kashmir van Schuttershof) verspeelden hun voorsprong door de vier strafpunten van beide ruiters. Team Paris Panters met Harrie Smolders en Jur Vrieling werden vierde.

Bron Horses.nl