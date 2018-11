Sterk optreden Marcus Ehning in Madrid, Houtzager vijfde

Marcus Ehning liet in Madrid weer een staaltje rijkunst zien in de 1,50m rubriek, het hoofdnummer van de zaterdag in de Spaanse hoofdstad. Met zijn For Pleasure-zoon Funky Fred sprong de Duitser overtuigend naar de overwinning. Maar ook Marc Houtzager toonde een goede vorm met Sterrehof's Baccarat (v. Padinus). Het paar bleef foutloos in de winning round en werd vijfde. Bart Bles kreeg een balk in de beslissende omloop en moest genoegen nemen met de tiende plaats.